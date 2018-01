Reševanje s helikopterjem: bila je hudo poškodovana in podhlajena

KRANJ – Kranjski policisti so danes kar trikrat prejeli klic na pomoč zaradi nesreč v gorah, eno od teh pa tudi obravnavali, poroča PU Kranj.

Okoli 11. ure se je planinka na območju Storžiča poškodovala pri zdrsu in padanju prek skalnih skokov. Zdrsnila je na strmem zasneženem pobočju. »Uporabljala je 'verige na obutvi', ki niso primerne za visokogorje, in pohodne palice, ki v primeru zdrsa na strmem terenu ne pomagajo pri ustavljanju. Ustrezna oprema so dereze in cepin,« so pojasnili.

Okoli poldneva pa se je na območju Male Mojstrovke poškodovala turna smučarka, ki je na poledeneli strmini zdrsnila in po krajšem drsenju trčila v drevo.

Okoli 14. ure pa si je na Planini na Šeh na območju Bohinja med hojo še ena planinka poškodovala koleno. Kot so pojasnili, je bil tam teren zasnežen in spolzek.

Po podatkih policije se je planinka na območju Storžiča hudo poškodovala, nesreča pa bi se lahko končala še precej huje, ker je hodila sama in je potem sama tudi morala poklicati pomoč. Ob prihodu policista gorske policijske enote in reševalcev s helikopterjem na kraj je bila tudi že rahlo podhlajena. Preostali dve sta lažje poškodovani.

»Da bi se izognili nesrečam, ponavljamo opozorilo, da je trenutna podlaga v gorah povezana z določenimi tveganji, ki jih ne podcenjujte. Odločitev za odhod v gore naj tudi ne bo stvar trenutnega navdiha. Težave lahko povzroča napihan sneg in ponekod ledena ter zelo spolzka podlaga. Zelo nevarne za planince, pohodnike in turne smučarje so strmine. Vetru izpostavljene lege so močno spihane, trde in tudi poledenele. Na prisojnih pobočjih se sneg čez dan nekoliko zmehča in ponoči pomrzne. V gorah so to zelo nevarni dejavniki in gre za okoliščine, ki so vzrok za zdrse in padce, ki se lahko končajo tudi tragično. Pred odhodom na turo zato preverite razmere na območju, kamor odhajajte, uporabljajte primerno premo in izbirajte ture, ki ste jih zmožni opraviti. Bodite vsaj v dvoje in zelo pazite,« opozarja Bojan Kos iz PU Kranj.