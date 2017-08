LJUBLJANA – V sredo zvečer se je na Primožičevi ulici odvijala prava drama. Kot so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje, so ob 20.15 prejeli klic na pomoč. Otrok je splezal na drevo in ni znal sam sestopiti.

Posredovali so gasilci GB Ljubljana, ki so ga z višine okoli štirih metrov rešili z uporabo avtolestve.