Reševanje moškega ni uspelo: policija razkrila vzrok jutranjega požara

IDRIJA – Danes 5.57 je zagorelo stanovanjski hiši v Idriji. Kot smo že poročali je življenje izgubil moški . Z ogledom kraja požara je bilo ugotovljeno, da je požar z veliko verjetnostjo povzročil pokojni domačin, s cigaretnim ogorkom ali prevrnjeno svečo. V požaru je bila v celoti uničena dnevna soba, kuhinja in hodnik mansardnega stanovanja. Požar se ni razširil na streho in ostale prostore v stanovanjski hiši. Dokončno so požar pogasili gasilci PGD Idrija in Spodnja Idrija.

Požar je okoli 05.30 ure opazil sosed in še z dvema sosedoma obvestil ostale stanovalce v hiši, nato pa so vsi skupaj pristopili k reševanju pokojnika. Reševanje je bilo neuspešno zaradi močno razvitega požara in velike količine dima. Točen vzrok smrti pokojnika bo pokazala sanitarna obdukcija. Na pristojno okrožno državno tožilstvo bo v zadevi podano poročilo, poročajo novogoriški policisti.