Reševalna služba je prevzela vseh pet udeležencev

LIVOLD – Ob 16.14 sta malo pod vrhom klanca nad Livoldom proti vasi Štalcerji v občini Kočevje trčili dostavno in terensko vozilo, poroča uprava za zaščito in reševanje.

V dostavnem vozilu je ostal ukleščen voznik. Posredovali so gasilci PGD Kočevje in ga s tehničnim posegom izrezali iz razbitine. V drugem vozilu so bili le lažje poškodovani. Vseh pet je prevzela reševalna služba iz Kočevja. Gasilci so še zavarovali kraj, odklopili akumulatorja, pomagali reševalcem in počistili vozišče.