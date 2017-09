Reševali utopljenca v Ljubljanici

LJUBLJANA – Ob 17.00 je z mostu ob Zaloški cesti občan skočil v reko Ljubljanico, so zapisali na spletni strani za zaščito in reševanje. Posredovali so poklicni gasilci GB Ljubljana, ga izvlekli iz deroče reke in ga oživljali do prihoda reševalcev. Reševalci RP Ljubljana so ga po uspešni reanimaciji prepeljali v bolnišnico.