Reševalci pri jami: Je v njej pogrešana oseba?

KOSTEL – Na območju Kostela poteka iskanje v jami pogrešane osebe. Kot so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje, so akcijo začeli okoli 10. ure.

»Policijska uprava Ljubljana je bila danes v dopoldanskem času obveščena o pogrešani osebi. Na podlagi zbranih obvestil in ugotovljenih okoliščin ob prijavi, pa so policisti pričeli z iskalno akcijo v naselju Ajbelj in okolici Pučke jame, v katero bo vključena tudi jamarska reševalna enota,« so sporočili s PU Ljubljana.