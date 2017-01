Reprezentant na  plesišču  tepel bivšo

LJUBLJANA – Nogometaši, ki so mladim športnikom eni od največjih vzornikov in dokaz, da fantje iz Škofje Loke ali z Jesenic lahko zaigrajo v najboljših nogometnih ligah na svetu, slovijo po svojih zgodah in prigodah – tako na zelenici kot tudi zunaj športnih igrišč. Njihova dejanja so del ustne mitologije okoli stadionov, tisti najboljši so del družabne scene in ponosa držav. In ker je okoli resnega nogometa ogromno sponzorjev, so pozorni na vedenje. Tako profesionalce v najboljših evropskih ligah med drugim usmerjajo, da se zabavajo zasebno, ne pa javnosti na očeh.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«