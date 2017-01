Rekorder napihal  kar 2,4 promila

KRANJ, KOPER – Gorenjski policisti so imeli minuli konec tedna veliko dela s pijanimi vozniki, ki so povzročili tudi precej prometnih nesreč oziroma vsako četrto. V petek zvečer je v Žireh moški, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,62 miligrama alkohola, poleg tega pa se mu je preveč mudilo, zapeljal s ceste, tam pa se je avto še prevrnil na streho. Na strehi je končal tudi avto, ki je vozniku ušel izpod nadzora v Zali. En udeleženec se je pri tem ranil, reševalci so ga odpeljali na zdravljenje, avto pa so vlečni službi pomagali naložiti prostovoljni gasilci iz Idrije. Dan pozneje je nesrečo povzročil prehiter pijan voznik pri Naklem. Napihal je poldrugi promil. Isto noč je voznik s promilom alkohola v organizmu v Nomenju trčil v bok drugega avtomobila. V vseh nesrečah je k sreči nastala le materialna škoda, devet pijanih voznikov pa so policisti iz prometa izločili, preden bi jo zaradi njihovega neodgovornega početja kdo skupil.



V roke mož postave sta padla še dva voznika, ki sta prav tako za volan sedla pod vplivom alkohola in se požvižgala na omejitev hitrosti. V Vopovljah je bila to ženska, v litru izdihanega zraka je imela 0,77 miligrama alkohola in je v naselju namesto 50 vozila s hitrostjo 70 km/h, na gorenjski avtocesti pa je moški z 0,36 miligrama alkohola divjal s kar 179 km/h. »Občutek, da sta bila v takih okoliščinah sposobna varne udeležbe v prometu, je povsem nerealen, oba sta v kombinaciji z alkoholom in hitrostjo zelo izzivala nevarnost, sposobnost pravočasnih, še manj pa pravilnih reakcij je bila pri vozniku zelo zmanjšana, pri voznici pa praktično ničelna,« je ob tem opozoril tiskovni predstavnik Policijske uprave Kranj Bojan Kos.



Pijan kot čep je bil tudi moški, ki so ga pred dnevi obravnavali policisti na Obali. Poklical jih je občan, ki je za njim vozil v predoru Kastelec in opazil, da je najprej trčil v robnik, na izhodu iz predora pa še v avto avstrijskih registrskih oznak. Obakrat je odpeljal naprej, kot da se ni zgodilo nič, nato je pri predoru Dekani še enkrat trčil v robnik. Na viaduktu Bivje mu je na avtomobilu počila pnevmatika in začelo ga je zanašati, zato je trčil v sredinsko ograjo. Policisti so voznika, 43-letnega Izolana, izsledili in ugotovili, da je imel v litru izdihanega zraka kar 1,14 miligrama alkohola. Poslali so ga tudi na testiranje, ki bo pokazalo, ali je imel v organizmu morda še katere prepovedane substance. Možje postave 43-letnika obravnavajo zaradi povzročitve kaznivega dejanja nevarne vožnje, vozniku, ki jih je poklical in obvestil o nevarnem vozniku ter ga spremljal in jim tako močno olajšal delo, najverjetneje pa komu tudi rešil življenje, pa se zahvaljujejo.