Rekla, da postavljata drog, v resnici pa kradla

LJUBLJANA – V ponedeljek ob 22.30 so policiste obvestili o tatvini iz hiše na območju Črnuč. Ugotovili so, da je tega dne okrog 11. ure do hiše prišel neznanec in ogovoril oškodovanko (starejšo občanko), češ da bodo za hišo postavljali drog za telefon.

Med pogovorom je po vsej verjetnosti drugi neznanec vstopil v odklenjeno hišo in iz spalnice odtujil več kosov zlatnine in denar. Policisti nadaljujejo preiskavo, so sporočili.