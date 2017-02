Rdeči križ pod vodo

SLOVENSKE KONJICE – Uprava za zaščito in reševanje poroča o poplavi v prostorih Rdečega križa.

Včeraj ob 9.01 je v Starem trgu v Slovenskih Konjicah zaradi počene vodovodne cevi v mansardi poslovnega objekta zalilo skladiščne prostore Rdečega križa. Posredovali so gasilci PGD Slovenske Konjice in s tehničnim posegom odprli vrata, zaprli glavni ventil in izčrpali ter posesali vodo v prostoru.

Nastala je materialna škoda, ki jo bodo ocenile pristojne službe.