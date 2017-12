Razvpitemu Casiraghiju obsodba, a odpravljen pripor

LJUBLJANA – Sodnik Martin Jančar z ljubljanskega okrožnega sodišča je Stephena Casiraghija danes oprostil obtožb, da je marca po aretaciji grozil policistom PU Ljubljana center, obsodil pa ga je zaradi nevarne in brezobzirne vožnje. Za to kaznivo dejanje mu je prisodil 10 mesecev zapora, a mu je odpravil pripor.

Tožilka že napovedala pritožbo

Casiraghi je bil v priporu sicer od 25. marca, meseci pripora pa se mu bodo šteli v zaporno kazen. Paznika sta mu takoj po izreku odklenila lisice in ga odpeljala nazaj na Povšetovo, da vzame v priporu svoje stvari, potem pa bo izpuščen. Tožilka Jerneja Pielick je že napovedala pritožbo. Casiraghi je konec marca brez vozniškega dovoljenja, z neregistriranim avtomobilom in z ukradenimi tablicami objestno vozil po ulicah prestolnice in se ob aretaciji tudi upiral policistom. Tožilstvo mu je sprva očitalo tudi preprečitev uradnega dejanja, vendar se je izkazalo, da so policisti zaporo ceste s službenim vozilom, ko so ga skušali fizično ustaviti, izvedli, ne da bi pred tem pridobili dovoljenje operativnokomunikacijskega centra policije, zato je tožilstvo očitek preprečitve uradnega dejanja umaknilo.

Casiraghi je bil sicer še do 10. marca letos v zaporu na Dobu, kjer je prestajal zaporno kazen zaradi različnih kaznivih dejanj. Enotna kazen 22 let in 11 mesecev zapora bi se mu iztekla avgusta 2019. A lani septembra je vložil zahtevo za varstvo zakonitosti zaradi nepravilnega združevanja kazni, vrhovno sodišče pa je potrdilo očitke obrambe, da je sodišče prve stopnje nezakonito združevalo Casiraghijeve kazni. Tako je Casiraghi 10. marca odkorakal na prostost.