Razveljavili sodbo v primeru Zorice Škrbić

LJUBLJANA – Primer nesrečne Zorice Škrbić , ki so jo junija 2014 ugrabili in brutalno mučili ter jo pustili umreti, še ni končan. Medtem ko so njeni krvniki Željko Petrović, Blagoje Sazdov in Senad Livadić za zapahi, so ljubljanski višji sodniki oprostilno sodbo za Milana Trivkovića po pritožbi specializiranega državnega tožilstva razveljavili. Višje sodišče je njegov primer tako vrnilo v ponovno sojenje, poroča današnje Delo.

Trivkovića so marca lani na okrožnem sodišču v Ljubljani oprostili očitkov glede vpletenosti v hudodelsko združbo. Bil je tudi edini, ki krivde ni priznal, preostali trije so se s tožilstvom pogodili glede zapornih kazni. Njegove okoliščine so bile po mnenju sodnice sicer sumljive, a menda niso pripeljale do nedvoumne ugotovitve o krivdi. Trivković naj bi bil zadnji del poti vozil alfo z ugrabljeno Zorico, potem pa se z avtomobilom tudi odpeljal, medtem ko pri mučenju nesrečnega dekleta ni sodeloval.

Zažgano alfo so našli v bližini. Po trditvah tožilstva je Trivković Zorico v beli alfi opazoval pred njenim domom, da so se seznanili z njenimi življenjskimi navadami, nato pa je sledila ugrabitev. Tožilka je zanj predlagala osem let zapora, vendar so ga na koncu oprostili. Njegov alibi pa je bil – piknik.

Okrožno sodišče bo moralo zdaj še enkrat ovrednotiti pričanja in zaslišati nekatere nove priče oziroma izvesti nekaj novih dokazov. Ogledalo si bo tudi kraj mučenja, ki si ga prvič ni.