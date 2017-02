Razmere so bile zahtevne, a ga to ni ustavilo, da ne bi pijan sedel z volan

BLED – Blejski policisti so zaradi nezanesljive vožnje v ponedeljek popoldne obravnavali voznika osebnega avtomobila, ki se je z več kot enim promilom alkohola (0,57 mg/l) iz Bohinjske Bistrice vozil proti Bledu. Iz PU Kranj so sporočili, da so bile v tistem času vozne razmere zahtevne, kar pa voznika ni ustavilo, da se pijan ne bi usedel v avtomobil in odpeljal.

»Bil je prepričan, da vozi bolje, kot dejansko je, čeprav je slabše zaznaval situacije v prometu in je nasploh izzival nevarnost, ki se pri taki stopnji alkohola pokaže tudi v prepočasni ali prehitri vožnji, težjem obvladovanju ali spremljanju smeri vožnje itd. Močno zožen je tudi zorni kot, zelo slabe, če sploh, pa so tudi reakcije takega voznika. Zato vožnjo pod vplivom alkohola močno odsvetujemo in voznikom predlagamo, naj si uredijo drug prevoz,« so še sporočili iz PU Kranj.