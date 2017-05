Razlog je zaskrbljujoč! Policija zahteva prepoved Thompsonovega koncerta

MARIBOR – Mariborski policisti so na Upravno enoto Maribor podali predlog za prepoved prijavljene javne prireditve koncerta glasbenika Marka Perkoviča Thompsona, saj ocenjujejo, da so na podlagi na novo pridobljenih informacij in zaznav dogodkov, izpolnjeni zakonski pogoji za tak ukrep.

»Gre za informacije, ki kažejo na povečano varnostno tveganje zaradi nevarnosti, da bo koncert izrabljen za izvrševanje kaznivih ravnanj, opredeljenih v 1. odst. 6. člena ZJZ. Policija je dolžna vzdrževati javni red na javnih prireditvah, zato v povezavi z vsako javno prireditvijo spremlja varnostne razmere, ki so vezane na tak dogodek. Tako je spremljanje varnostnih razmer v povezavi s prireditvijo potekalo tudi v tem primeru, vse od vložitve predloga organizatorja za pridobitev dovoljenja,« so zapisali.

Radikalni privrženci iz Hrvaške v Slovenijo?

Glede na izkušnje iz drugih držav je PU Maribor namreč zbirala elemente in ocenjevala varnostne okoliščine tega dogodka s posebno pozornostjo. »Med drugim smo pridobili informacije v povezavi s prodajo vstopnic za koncert preko spletnih ponudnikov na Hrvaškem in v Avstriji. Podana je utemeljena verjetnost, da se bodo koncerta udeležili posamezniki iz okolij, kjer so bili koncerti glasbenika prepovedani, oz. se bodo koncerta z namenom vsiljevanja in izvrševanja kaznivih ravnanj udeležili njegovi radikalni privrženci iz Hrvaške, organizator pa nima nobenega vpogleda v kategorijo obiskovalcev, v smislu ogroženosti reda na prireditvi, tako doma kot v tujini. Prav tako razpolagamo z informacijo o shodu naprotnikov tega koncerta, kar dodatno povečuje varnostno tveganje v povezavi s koncertom.«

Upravna enota Maribor o predlogu za prepoved prijavljene prireditve še odloča.

Vrata so vselej odprta vsakomur

Koncert Thompsona v Mariboru je že ob napovedi dogodka sprožil številne pomisleke, med drugim pri županu Andreju Fištravcu in predsedniku DZ Milanu Brglezu. Zdaj, ko se dogodek bliža, pa je obsodb še več. Tako se je danes oglasila poslanka SMC Jasna Murgel in v imenu lokalnega odbora stranke izpostavila, da v naši družbi ne smemo dopustiti spodbujanja sovraštva, ekstremizma in nestrpnosti. »Napovedani koncert Thompsona je v javnosti sprožil upravičeno razburjenje in obsodbe zaradi izrazitega ideološkega ozadja. V Mariboru in v Sloveniji ne potrebujemo in ne želimo provokatorjev, ki spodbujajo politični ekstremizem in sovraštvo, ki pod krinko organizacije rock koncerta promovirajo politično ideologijo sovraštva,« je zapisala in pozvala organizatorja k odpovedi dogodka.

Isti dan bo na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani nastopila za nekatere prav tako sporna Svetlana Ražnatović - Ceca, ki je pa kritiki Thompsona ne pribijajo na križ.

Organizator koncerta je samostojni podjetnik Milan Trol, ki izpostavlja, da gre le za koncert. Kritike zavrača tudi Thompson. Kot je povedal za Tednik na RTV Slovenija, gre za lažne obtožbe na njegov račun. »Prav rad bi videl, da bi kdo našel kakšen verz ali odlomek katerekoli moje pesmi, ki spodbuja nacionalizem, ustaštvo, nacizem, fašizem in tako dalje. To so čiste izmišljotine. Menim, da gre za boj med dvema svetovnima nazoroma. S svojimi pesmimi, s svojo glasbo zagovarjam svetovni nazor, ki govori o ljubezni do Boga, družine, domovine, človeka. Teme so vrednote, pridobljene v domovinski vojni,« je dejal.

Tudi lastnik dvorane Stojan Auer, sicer vodja opozicijske Liste za pravičnost in razvoj, poudarja, da s koncertom ne kršijo nobenega zakona. »Vrata v Festivalno dvorano Lent so vselej odprta vsakomur, ki sprejema komercialne pogoje podjetja in izpolnjuje zakonske zahteve. V samo vsebino prireditev kot najemodajalci ne zahajamo. Skladno s pogodbo zanjo odgovarja nosilec oziroma organizator,« je sporočil. »V kolikor so mnenja, da je potrebno komu vstop ali gibanje v državi preprečiti, se je treba z utemeljenim predlogom obrniti na pristojno ministrstvo,« je dodal.

