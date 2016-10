Razlito po cesti, posredovali gasilci

TRŽIČ – V petek ob 23.28 so v Lomu pod Storžičem, občina Tržič, gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Bistrica pri Tržiču in gasilci iz Kranja z vpojnimi sredstvi očistili cestišče, po katerem je bilo razlito dizelsko gorivo, je poročala uprava za zaščito in reševanje.