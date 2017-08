Razkrivamo: zaplet v zadevi Gašper Tič

LJUBLJANA – Čeprav je ljubljansko okrožno tožilstvo že 1. avgusta vložilo obtožbo proti 20-letnemu Stefanu Cakiću zaradi uboja igralca Gašperja Tiča, primer še ni zrel za obravnavo na kazenskem oddelku sodišča.



Cakićevemu odvetniku Gorazdu Fišerju je namreč z ugovorom zoper obtožbo uspelo prepričati zunajobravnavni senat sodišča, da te ne potrdi, ampak spis vrne na preiskovalni oddelek sodišča.



V preiskavi naj bi namreč bilo nezadostno razjasnjeno dejansko stanje oziroma za Cakića in ugotavljanje njegove prištevnosti med dejanjem niso postavili psihiatra, to pomanjkljivost pa bodo morali zdaj odpraviti.



Spomnimo, ljubljanski policisti so mrtvega Tiča našli 18. junija zjutraj v stanovanju v Trubarjevi ulici v Ljubljani. Policija je pojasnila, da sta se poznala že prej. Ko sta zapustila ljubljanski lokal Box bar, sta šla v igralčevo stanovanje, kjer sta se sprla. Med prepirom je 20-letnik z nožem osemkrat zabodel igralca, ki je zaradi izkrvavitve umrl. Medtem so Stefanu Cakiću tudi podaljšali ukrep pripora