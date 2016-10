Razkrivamo: priprli osumljenca posiljevanja in maltretiranja mladoletnika

NOVA GORICA – Kot kaže, se je prejšnji teden v Novi Gorici dogajalo nekaj groznega. Na to nas je opozoril bralec, ki je vprašal, zakaj ne poročamo o posilstvu in maltretiranju mladoletne osebe v Novi Gorici.

Z vprašanji smo se obrnili na PU Nova Gorica, kjer so potrdili, »da kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Nova Gorica vodijo predkazenski postopek, ki se nanaša na nedavni sum storitve kaznivega dejanja z elementi spolne nedotakljivosti in sum kaznivega dejanja zoper javni red in mir po določilih Kazenskega zakonika Republike Slovenije, žrtve pa so bile mladoletne osebe. Na PU Nova Gorica zaradi preiskave pa tudi zaradi varovanja interesa predkazenskega postopka, spoštovanja določil varstva osebnih podatkov in razloga iz 287. člena kazenskega zakonika ne moremo posredovati drugih informacij.«

Dean Božnik nam je v odgovoru še pojasnil, da je bil osumljenec navedenih kaznivih dejanj s kazensko ovadbo priveden k preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča v Novi Gorici, ki mu je po opravljenem zaslišanju odredil pripor. »Celoten predkazenski postopek usmerja pristojno novogoriško okrožno državno tožilstvo. V zvezi z navedenim kaznivim dejanjem in v luči varovanja zasebnosti opozarjamo, da bi razkritje identitete žrtev lahko predstavljalo sum storitve uradno pregonljivega kaznivega dejanja,« je še zapisal v odgovoru.