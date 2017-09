Razkrivamo, koliko let zapora čaka mamo pokojne Arine in njenega ljubimca

KRANJ – Ob 14. uri je bil na kranjskem okrožnem sodišču sklican narok, na katerem je sodišče obsodilo najbolj znano jeseniško mamo in njenega ljubimca. Sanda Alibabić bo šla na hladno za 23 let, Mirzan Jakupi pa bo za rešetkami prebil dve leti manj, torej 21 let, nam je javil naš dopisnik z Gorenjskega Boštjan Fon, ki je razpravo spremljal na sodišču.

Žalostno zgodba male Arine

Pisal se je drugi dan julija, ko je Sanda Alibašić poklicala reševalce, češ da se je njena hči poškodovala pri padcu na radiator. Izkazalo se je, da je Arina Kardašević (2) hudo poškodovana, zato so jo s helikopterjem prepeljali v ljubljanski UKC. Živela je le še dober dan.

Mamo deklice Sando Alibašić in njenega partnerja Mirzana Jakupija (33) so policisti odpeljali na pridržanje 5. julija, saj so ju osumili nasilja nad deklico, potem ko so v UKC izrazili sum, da je imela deklica tudi več starih poškodb. Arina je po razvezi staršev, Sande in očeta deklice Senada Kardaševića, živela z mamo, tri njene starejše sestre pa z očetom.



Ovadba in pripor Kriminalisti so oba ovadili zaradi suma hudega zanemarjanja in surovega ravnanja z otrokom ter za povzročitev posebno hudih telesnih poškodb, ki jim je deklica podlegla. V obtožnici pa so jima tožilci očitali zanemarjanje mladoletne osebe in surovo ravnanje, šest kaznivih dejanj povzročitve lahke telesne poškodbe in kaznivi dejanji povzročitve hude ter posebno hude telesne poškodbe, ki so vodile v smrt žrtve. Zagrožena kazen je do 15 let zapora.

Sprva ne priznavata, nato valita krivdo drug na drugega

Kranjsko sodišče, februar 2017, predobravnavni narok: Mirzan Jakupi ni priznal očitanih kaznivih dejanj, mama je krivdo prav tako zanikala. Marca je Sanda Alibašić rodila njunega otroka, ki ji ga je center za socialno delo nekaj dni po porodu odvzel.

Začetek sojenja, 10. april 2017: Po navedbah tožilke sta obtožena od januarja do julija 2016 deklico puščala samo zaprto v stanovanju, nista ji dajala dovolj hrane, opustila sta tudi skrb za njeno higieno, povzročila sta ji več poškodb in je kljub slabemu stanju nista peljala k zdravniku.



Zaradi močnega udarca v glavo, ki je povzročil hematom, je deklica umrla. Obdukcija pa je pokazala še vrsto drugih poškodb, ki jih je tožilka Tina Lesar v obtožnici podrobno navedla. Ni pa v obtožnici konkretizirala, kdo izmed obtoženih je dejanja izvajal in kdo je bil tisti, ki je opustil dolžno ravnanje, da bi se na ravnanje odzval in zaščitil deklico. Po mnenju tožilke so dejanja obeh vodila v omenjene posledice.



Alibabićeva je obtožbe zavrnila in dejala, da tudi partnerja Jakupija ni videla, da bi bil nasilen do njene hčerke, sicer bi se odzvala. Prav tako na njej ni videla kakšnih poškodb, je poudarila. Kasneje pa je dejala, da je Arino sovražil ter poškodoval. Vendar pa sama ni ukrepala, ker se ga je bala.

Jakupi je v svojem zagovoru na drugi strani poudaril, da deklice ni sovražil in da je ni tepel. Zaradi finančnih težav sta še ne dveletnico večkrat puščala sama. Dejal je tudi, da je sredi junija deklica ob igri izgubila zavest, vendar je po Jakupijevih besedah Alibabićeva dejala, da zdravniška oskrba ni potrebna. Alibabićeva pa je v zagovoru prav nasprotno zatrdila, da ji Jakupi ni dovolil, da bi jo peljala k zdravniku.

Izvedenci jasni: Polomljena rebra, poškodba glave starejšega izvora

Nadaljevanje sojenja, april 2017: Sodni izvedenec medicinske stroke Anton Lah je na sojenju dejal, da si deklica poškodb ni mogla povzročiti sama in da je umrla zaradi kroničnega in akutnega hematoma možganov. Drugi izvedenec, patolog Armin Alibegović je medtem povedal, da je deklica umrla zaradi hudih poškodb možganov. Po njegovem je do zloma dekličine ključnice prišlo nekaj tednov pred njeno smrtjo, za poškodbo pa ni bilo poskrbljeno. Obtožena je sicer povedala, da si je deklica ključnico poškodovala, ko je padla s trampolina.

Nekdo jo je brcnil ali udaril s pestjo

Poškodbe, ki so jih našli po dekličini smrti, so po mnenju izvedenca najverjetneje nastale ob udarcu ob trd predmet ali ko jo je nekdo udaril s pestjo ali brcnil z nogo.



Nadaljevanje sojenja, maj 2017: Oče Arine Senad Kardašević je ob pričanju na sodišču poudaril, da ga ne Alibabićeva ne Jakupi nista nikdar prosila, da bi on pazil na hčerko ali prevzel skrb zanjo, a da bi tudi to storil, če bi mu le povedala, da ne moreta skrbeti zanjo. Potem ko se je decembra 2015 Alibabićeva odselila k Jakupiju, so ob pomoči centra za socialno delo dosegli dogovor, da dve hčerki ostaneta pri svojem očetu, dve pa gresta z mamo. Ker je kasneje ena od hčera imela težave s sladkorno boleznijo, je tudi ta odšla živet nazaj k očetu. Pri Alibabićevi in Jakupiju je tako ostala le najmlajša hči.

Tožilstvo zahtevalo še več let zapora



Nadaljevanje sojenja, september 2017: V začetku septembra so na sodišču spregovorili tudi izvedenci ljubljanske medicinske fakultete. Radko Komadina in Katarina Šurlan Popovič sta pripravila mnenje o poškodbah deklice.

Bila sta si enotna, da je deklica nekaj tednov ali mesecev pred smrtjo utrpela zlom osmega in devetega rebra na levi strani in devetega rebra na desni strani. Zadebelitve, ki so bile vidne na rentgenskem posnetku, so bile posledica celjenja. Podobno sta menila kirurga, ki sta v UKC zdravila deklico. Zlom ključnice naj bi bil star več tednov ali mesecev. Za izvedenca Toneta Laha pa so bile to posledice rasti.

Na vprašanje Jakupijevega zagovornika Damijana Pavlina, ali bi lahko zlomi reber nastali več kot pol leta pred dekličino smrtjo, ko deklica še ni živela skupaj z obtoženima, pa je pojasnila, da se pri otrocih zlomi v treh mesecih običajno povsem zacelijo. Zato meni, da niso bili starejši od šestih mesecev.