Razkrivamo, katere pnevmatike so ukradene

LJUBLJANA – V četrtek okoli 7.45 so policiste obvestili o vlomu v skladišče na območju Šiške.

Po do zdaj zbranih obvestilih so ugotovili, da so neznanci vlomili vrata objekta in poškodovali video nadzorno kamero.

Iz notranjosti so odtujil okoli 30 kosov pnevmatik znamke Nexen.

Z dejanjem so povzročili za nekaj tisoč evrov škode.