Razkrivamo, kaj se je zgodilo pri bencinskem servisu

KRŠKO – Krški policisti so v petek popoldne zasegli osebni avtomobil 56-letnemu vozniku osebnega avtomobila, ki je avto vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Nekaj pred 14. uro se je zaradi očitnih težav pri upravljanju vozila zaletel v drog razsvetljave bencinskega servisa na Drnovem. Ko so prišli policisti, so mu odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je najbolj verjetno pojasnil nenavadno obnašanje – rezultat je namreč pokazal 1,28 mg alkohola v litru izdihanega zraka (okoli 2,7 promila!), so zapisali v poročilu PU Novo mesto.