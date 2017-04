Razkrito, zakaj je policist streljal

TRŽIČ – Kriminalisti so k preiskovalni sodnici pristojnega sodišča v začetku prejšnjega tedna s kazensko ovadbo privedli dve osebi, ki sta osumljeni napada na policista .

Moška sta utemeljeno osumljena treh uradno pregonljivih kaznivih dejanj, zato so jima odredili hišni pripor, poročajo gorenjski policisti, ki so pojasnili tudi okoliščine incidenta. Eden je osumljen preprečitve uradnega dejanja, oba pa še napada na policista, medtem ko je njuna aktivnost v kaznivih dejanjih razdeljena na dva dela.

Odrivanje in udarci, zato solzivec

V preprečitvi uradnega dejanja se je moški policistoma uprl ob povsem rutinskem ugotavljanju njegove identitete in razgovoru z njim. To je storil že na samem začetku policijskega postopka, njegova dejanja pa so v zelo kratkem času postala zelo intenzivna in so se iz nedostojnega in drznega vedenja stopnjevala tudi v odrivanje enega od policistov in udarce. Policista sta zato uporabila plinski razpršilec. Proti osumljencu ga je naprej uporabil eden, potem pa oba.

Kljub temu je osumljenec policista lažje poškodoval, po dejanju pa je s kraja pobegnil. V tem delu postopka sta policista uporabila več pooblastil, med njimi ugotavljanje identitete, zbiranje obvestil, večkrat pa tudi opozorila in ukaze, šele nazadnje pa tudi plinski razpršilec, ko je osumljenec v upiranju policista že odrival in stopnjeval nasilno vedenje. Policista sta pooblastila stopnjevala od najmilejših do strožjih – tako so tudi našteta –, vendar na osumljenca niso imela učinka.

Napadla sta ga še v vozilu

Po pobegu osumljenca s kraja je poškodovani policist zaprosil za zdravniško pomoč. Medtem ko je zdravnica v reševalnem vozilu zaradi učinka rabe plinskega razpršilca oskrbovala drugega policista in je prvi poškodovan sedel v službenem vozilu, se je prvi osumljenec s še drugim napadalcem z osebnim avtomobilom vrnil na kraj. Oba sta zelo hitro obstopila policijski avtomobil in policista v službenem vozilu silovito napadla.

Njun napad je bil zelo intenziven, nasilje sta zelo hitro stopnjevala, vmes sta policistu grozila, da ga bosta ubila, in ga s silo tudi vlekla iz vozila, da bi z njim fizično obračunala, so zapisali možje v modrem. Udarcem v napadu, ki so bili podkrepljeni z grožnjami in so bili siloviti, se je policist poskušal braniti s telesno silo. Šele ko je uvidel, da je ogroženo njegovo življenje, da ne more računati na pomoč drugih in da napada ne more drugače odvrniti, pa je po opozorilu, da bo streljal, v edino mogočo varno smer izstrelil opozorilni strel. To je učinkovalo, napadalca sta pobegnila.

Hotela vplesti še otroka

Očitno sta se hotela maščevati za solzivec v prvem delu postopka in trditve, da je bil zaradi tega poškodovan otrok, s katerim je bil osumljenec takrat na kraju. Komisija policije je ugotovila, da proti otroku v nobenem delu ni potekala nobena aktivnost – ne od osumljenca ne od policistov – in da otrok v dogodku ni bil poškodovan. Solzivec je bil uporabljen samo proti osumljencu, obstaja pa možnost, da zaradi hlapenja dražilne snovi ali vpliva vetra pride do lažjega draženja oči oseb, ki se nahajajo v bližini.

Oba osumljenca sta bila po dogodku prijeta v neposredni bližini kraja, kamor sta se vrnila po dogodku. Zaradi zbiranja obvestil sta bila v skladu s predpisi o kazenskem postopku oba tudi pridržana in s kazensko ovadbo privedena na pristojno sodišče. Napadalca v dogodku nista bila telesno poškodovana, eden od policistov pa je utrpel več ran po glavi, obrazu in drugih delih telesa, so še dodali.