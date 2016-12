Razkrito, kaj je botrovalo tragičnemu zaključku božičnih praznikov

MARIBOR – Poročali smo, da je v ponedeljek okoli 21.30 na Bezjakovi ulici v Pekrah med vožnjo padel 54-letni motorist iz Maribora, se hudo poškodoval in le nekaj minut po prihodu reševalcev umrl na kraju nesreče .

Po dosedanjih ugotovitvah policije je motorist pripeljal po klancu navzdol v desni ovinek, pri tem izgubil oblast nad motorjem in padel. V nesreči ni bil udeležen nihče drug. Policija bo ugotovitve o nesreči predstavila pristojnemu tožilstvu, so sporočili.

»Policisti so z ogledom kraja prometne nesreče ugotovili, da motorist čelade med vožnjo ni imel pripete na način, kot je to predvidel proizvajalec, zaradi česar mu jo je med padcem snelo z glave, prav poškodbe glave pa so bile usodne zanj,« pojasnjujejo pri PU Maribor.

V letošnjem letu so na območju PU Maribor obravnavali 20 prometnih nesreč IV. kategorije, v katerih je umrlo 22 ljudi. V primerljivem obdobju lanskega leta je bilo tovrstnih nesreč 18, v njih pa je umrlo 19 ljudi. V celotnem lanskem letu so obravnavali 19 nesreč s smrtnim izidom, v katerih je umrlo 20 ljudi. Zadnjo so obravnavali prav zadnji dan lanskega leta, še poudarjajo tamkajšnji policisti.