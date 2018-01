Razkrita identiteta umrlega voznika! Okoliščine kažejo, da je krivda njegova

BOHINJ – V Bohinju se je včeraj okoli 20. ure zgodila prometna nesreča, v kateri sta čelno trčila avtobus in osebno vozilo . Voznik osebnega vozila je po podatkih policije na kraju nesreče umrl, voznik avtobusa in en potnik v avtobusu pa se v nesreči nista poškodovala,

»Policisti so včeraj zvečer na območju Bohinja obravnavali prometno nesrečo z udeležbo voznika avtobusa in osebnega avtomobila. Starejši voznik avtomobila je vozil iz smeri Bohinjske Bistrice proti Ribčevemu Lazu, avtobus pa v nasprotni smeri. Vozili sta čelno trčili, okoliščine pa kažejo na odgovornost voznika osebnega avtomobila za nesrečo,« so sporočili iz Policijske uprave (PU) Kranj.

Promet je bil oviran do 00.30.