Razkrit vzrok eksplozije v bližini Stožic

LJUBLJANA – Poročali smo, da so danes okrog 8.45 PU Ljubljana obvestili, da je v bližini stadiona Stožice eksplodiralo .

»Na kraj so bili napoteni gasilci in policisti. Po do zdaj zbranih obvestilih je znano, da je neznani storilec zanetil ogenj ob vrtni lopi, zaradi česar je ta zagorela. Med gorenjem je prišlo do eksplozije manjšega gorilnika v lopi,« so sporočili iz PU Ljubljana.

V dogodku ni bil nihče telesno poškodovan, policisti pa nadaljujejo zbiranje obvestil.