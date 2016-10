Razkrinkani: tihotapili drogo in ljudi ter tiskali denar

LJUBLJANA – Potem ko so ves teden odmevale obširne policijske preiskave na Obali, v Ljubljani in Celju, so policisti danes predstavili izsledke. V uspešno zaključenih preiskavah so kriminalisti razbili organizirani kriminalni združbi: ena se je ukvarjala s preprodajo drog in orožja ter tihotapljenjem prebežnikov, druga pa tudi s ponarejanjem denarja.

Šlo je za dve kriminalistični preiskavi. V eni so preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) skupaj s tujimi policijami in z Europolom preiskovali mednarodno hudodelsko združbo, ki jo je sestavljalo najmanj 21 identificiranih članov. Kot je na današnji novinarski konferenci pojasnil direktor NPU Darko Majhenič, so se ukvarjali s tihotapljenjem prepovedane droge, v Sloveniji pa so preprodajali drogo in orožje.

Združba se je ukvarjala tudi s ponarejanjem denarja, in sicer prek kriminalnih povezav v Bolgariji. V času preiskave so v Sloveniji zasegli 415 ponarejenih bankovcev po sto evrov. Bolgarska policija pa je odkrila tiskarno za ponarejanje denarja in pri tem 1,8 milijona ponarejenih bankovcev za 50 evrov.

Člani hudodelske združbe so organizirali tudi nezakonita preseljevanja tujcev v Slovenijo, pri čemer so sklepali navidezne zakonske zveze in pridobivali delovna dovoljenja, je pojasnil Majhenič. Samo v letu 2015 so nezakonito bivanje v Sloveniji omogočili 50 tujcem.

900 evrov na ilegalca

Drugo preiskavo pa so vodili koprski kriminalisti, ki so spremljali aktivnosti kriminalne združbe z območja Izole. Ta se je ukvarjala predvsem s preprodajo prepovedanih drog pa tudi s prodajo orožja in tihotapljenjem nezakonitih prebežnikov. V treh mesecih so omogočili nelegalen vstop v državo najmanj 21 nelegalnim prebežnikov, ki so jim zaračunavali 900 evrov na osebo.

Med preiskavo so zbrali dokaze za podajo kazenskih ovadb zoper 23 storilcev, od tega 18 znanih. Po besedah vodje sektorja kriminalistične policije PU Koper Deana Juriča je za tri osumljence razpisano tudi iskanje. Med njimi je 27-letni državljan Slovenije in Kosova, ki mu je uspelo pobegniti med izvajanjem postopkov .