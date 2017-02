Razgrajal po lokalu, končal v lisicah

NOVO MESTO – Novomeške policiste so v soboto okoli 19. ure poklicali na pomoč iz gostinskega lokala v Novem mestu, kjer je pijan moški grozil gostom lokala.

Kršitelj (34) se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval njihovih opozoril in ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog.