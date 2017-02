JAVNI RED IN MIR

TOLMIN – V četrtek v večernih urah so policisti obravnavali kršitev javnega reda in miru v stanovanju enega od stanovanjskih blokov v Tolminu, so sporočili iz PU Nova Gorica.

Kršitelj (23) je prostore stanovanja zapustil še pred prihodom policistov na kraj.

Zaradi kršitve določil zakona o varstvu javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog.