Razgrajač (31) se je pretepal in grozil, potem je prišla policija ...

NOVO MESTO – V ponedeljek zjutraj so policisti prejeli več klicev o 31-letnem kršitelju iz okolice Novega mesta. Razgrajanje se je sprevrglo v pretep, zato je prejel plačilni nalog.

Nekaj kasneje se je kršitev javnega reda in miru sprevrgla v grožnje, zgodaj popoldne pa je vidno pijan nadaljeval kršitev na javnem kraju.

Ker se kljub ukazom policistov ni pomiril, so uporabili prisilna sredstva in ga odpeljali v prostor za pridržanje, so sporočili iz PU Novo mesto.