MARIBOR – Zaradi kršitve javnega reda in miru so policisti v petek zvečer posredovali v trgovini Market Klasek v Mariboru, kjer je kršitelj razgrajal in po tleh metal prodajne izdelke.

Kršitelja, ki se ni pomiril ter na kraju ni upošteval zakonitih ukazov policistov, so pridržali in mu izdali plačilni nalog, so zapisali mariborski policisti.