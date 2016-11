Razbiti so morali steklo: otrok in pes zaklenjena v avtu

MARIBOR – V torek ob 17.05 sta na parkirišču ob Ulici Moše Pijada v Mariboru v zaklenjenem vozilu ostala majhen otrok in pes.

Gasilci PGE Maribor so v prisotnosti policije razbili eno od oken na vozilu, odprli vrata vozila in rešili otroka in psa. Poškodovanih ni bilo, poroča uprava za zaščito in reševanje.