Razbila steklo in vlomila v predal z denarjem

LJUBLJANA – V četrtek zvečer so policiste obvestili o vlomu v poslovni objekt na Celovški cesti.

Z ogledom kraja in zbranimi obvestili so ugotovili, da sta vsaj dva neznana storilca pristopila k objektu, razbila steklo na drsnih vhodnih vratih in vstopila v notranjost. Stekla sta naravnost do prodajnega pulta in vlomila v predal, iz katerega sta odtujila denar.

Z dejanjem sta povzročila za nekaj sto evrov škode.