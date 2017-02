Razbil okno, potem je bilo obilno

KAMNIK – V sredo okoli 18.40 so bili policisti obveščeni o vlomu v stanovanjsko hišo v okolici Kamnika. Neznanec je v popoldanskem času razbil steklo kletnega okna in vstopil v notranjost. Pregledal je prostore in odtujil denar.

Lastnika je oškodoval za nekaj tisoč evrov.