Razbil ji je avto in pobegnil

JESENICE – V četrtek je na parkirišču na Jesenicah voznik poškodoval drugo vozilo. O tem so očividci povedali lastnici, ki je dogodek prijavila. Voznik je bil izsleden in je obravnavan v prekrškovnem postopku zaradi povzročitve prometne nesreče in pobega s kraja nesreče, so zapisali v poročilu PU Kranj.