Razbil je tri, potem pa še kričal, zato so ga pokorili

LUCIJA – Policiste so v torek ob 14.37 obvestili, da je v Luciji nekdo trčil v tri parkirana vozila, nato pa s kraja pobegnil.

Prek evidenc so ugotovili, da je lastnik vozila doma iz Dragonje.

Ko so ga izsledili, je bil pod vplivom alkohola in se je vedel nasilno ter kričal. Ker ni upošteval ukazov policista, naj preneha, so mu odredili pridržanje. Pri tem so uporabili tudi prisilna sredstva.

Odrejeni preizkus alkoholiziranosti je pokazal 0,68 mg/l. Odredili so mu tudi strokovni pregled, ki pa ga je odklonil.

Izdali so mu plačilni nalog in podali obdolžilni predlog.