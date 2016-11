Razbil avto in pobegnil s kraja, a so ga kmalu izsledili

LEŠNICA – V noči na četrtek so novomeške policiste obvestili o prometni nesreči pri Lešnici. Na kraju so našli le poškodovan osebni avtomobil, voznik pa ga je zapustil.

Pregledali so širše območje in izsledili 38-letnega povzročitelja nesreče, ki je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad vozilom in zapeljal s ceste.

Voznik ni bil poškodovan, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,74 miligrama alkohola.

Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, so sporočili iz PU Novo mesto.