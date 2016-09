Razbijal v hiši staršev

SEVNICA – Sevniški policisti so 17. septembra popoldne odvzeli prostost 36-letnemu moškemu, ki je v okolici Sevnice v počitniški hiši staršev razbijal in poškodoval inventar, vrata objekta in osebni avtomobil.

Policisti so nasilneža obvladali z uporabo prisilnih sredstev in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev in groženj staršem mu bodo izdali plačilni nalog.