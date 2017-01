Ravnatelju za abrahama prerezali pnevmatike

MARIBOR – Mariborska osnovna šola Martina Konšaka bo odslej poznana po vsej državi. Tamkajšnjemu ravnatelju Damirju Orehovcu so neznanci na avtomobilu prerezali pnevmatike, kmalu zatem pa so po Teznem zakrožili plakati z njegovo sliko, imenom, priimkom in napisom »pedofil«. »Ko sem v ponedeljek zjutraj nameraval v službo, sem opazil, da so tako na mojem kot na ženinem avtomobilu prerezane gume. Kmalu me je tajnica iz šole obvestila, da so na Teznem izobešeni plakati z žaljivo vsebino, enako pa so zaznali tudi starši, ki so letake našli v svojih poštnih nabiralnikih,« nam je opisal incident.



Sprejeti 6. januarja



Istočasno je prvi mož tezenske osnovne šole izpostavil, da se je slednje zgodilo prav na njegov okrogli rojstni dan. »Lepšega darila za abrahama si nisem mogel zaželeti,« je cinično pojasnil. Dogodke je nemudoma prijavil policiji, zaradi poškodovanja tuje stvari, krive obdolžitve in sovražnega govora. »Če bi šlo za edinstveni dogodek, bi si človek še lahko razlagal, da je šel nekdo mimo hiše in prerezal pnevmatike, a ko celotno stvar pogledamo z drugega zornega kota, je vse drugače. Človek nikoli ne ve, kaj je in kaj ni, a imamo policijo, da ugotovi, kaj in kako se je zgodilo,« je dodal.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«