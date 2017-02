Ranjen policist: grozil je, da bo vse pobil, nato pa bo ubil še sebe

MARIBOR – Tiskovni predstavnik PU Maribor Miran Šadl danes poroča o včerajšnjem burnem dogajanju v štajerski prestolnici.

Kot je zapisal Šadl, so bili »ob 3.38 policisti na interventno telefonsko številko 113 zaprošeni za intervencijo, ker je 44-letni moški na Razvanjski cesti v Mariboru razgrajal in namerno poškodoval sosedova vrata ograje, poštni nabiralnik, izruval manjše drevo na dvorišču in s tlakovci razbil dve okni na sosedovi hiši, ob tem pa poškodoval tudi fasado. Ob opisanem dejanju je sosedu tudi grozil.«

Prihod policistov ni koristil, Šadl poroča: »Osumljeni je tudi ob intervenciji policistov še naprej grozil, svoje grožnje pa namenil tudi policistom. Grozil je, da bo vse pobil, nato pa bo ubil še sebe. Ker nikakor ni prenehal, so se policisti odločili, da ga primejo. Takrat je s sekiro na 70-centimetrskem ročaju, ki jo je z obema rokama zavihtel nad glave, zamahnil proti enemu od policistov. Ta se je k sreči umaknil, tako da je sekira zletela le nekaj centimetrov od njegove glave in nato med telesi obeh policistov. Policisti so osumljenca z uporabo prisilnih sredstev obvladali in vklenili. Na kraj dogodka so poklicali reševalce in zdravnika, ki je zoper osumljenca odredil prisilno psihiatrično zdravljenje.«

Eden od policistov se je med uporabo prisilnih sredstev lažje telesno poškodoval. Z opornico na roki so ga oskrbeli v UKC Maribor.

Policisti bodo osumljenca zaradi suma storitve kaznivih dejanj ovadili okrožnemu državnemu tožilstvu v Mariboru.