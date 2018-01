Raketa prebila okno in zažgala hišo

BOHINJSKA BISTRICA –Predzadnji dan lanskega leta, ko se je novoletno rajanje že razmahnilo, se je sredi Bohinjske Bistrice zgodila nesreča s pirotehničnim sredstvom, ki se je na srečo končala brez hujših posledic. »Bila je sobota, nekaj pred osmo zvečer je v hišo, kjer živimo, v zgornje nadstropje priletela raketa,« začne Anica Cerkovnik. So imeli odprta vrata, nemara okno, pa je po spletu okoliščin pirotehnično sredstvo našlo pot v notranjost stanovanjskega objekta? »Ne, kje pa! Z močno silo je raketa prebila zunanje okno in nato še notranje, torej je razbila obe okenski stekli in tako prišla v notranjost.

Sobica, v katero se je usmerila, je imela zaprta vrata, tako se je odbila od njih in ni nadaljevala leta po hodnikih. Kot sklepamo, je po odboju od vrat zavila najprej levo, potem desno in se ustavila ali pa zagozdila za omaro. Tam je bila tudi pletena košara, ki je z vsebino vred zaradi isker iz rakete začela tleti,« razloži Cerkovnikova, ki skrbi za mamo Rezko Rebolj. Simpatična 92-letnica, ki je po operaciji kolkov težje gibljiva, povzame besedo: »Jaz sem jo zaslišala, v hiši sem bila v tistem času sama. Oh, kako sem se ustrašila! Ležala sem v postelji. Brez pomoči, sama, trenutno še ne morem iz nje. Bilo je slišati močno eksplozijo nad menoj, kot da bi se podiral strop name. Čez nekaj minut je nekdo zvonil, a ker nisem mogla do vhodnih vrat, je odšel.«

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«