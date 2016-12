Radostni Milko Novič odkorakal iz pripora

LJUBLJANA – »Gledano celovito iz predloženega materiala sledi in dokumentacije ni mogoče ne potrditi ne izključiti, da bi obdolženec streljal.« Tako sta po nekajmesečnem proučevanju v izvedeniškem mnenju, ki je pod drobnogled vzelo najdene GRS-delce (ti nastanejo po streljanju) na plašču, rokah in laseh obtoženega Milka Noviča, sklenila nemška izvedenca, inženir za orožarsko tehniko Axel Manthei in doktorica kemije Edith Gebhart, iz kriminalističnotehničnega inštituta bavarskega deželnega kriminalističnega urada v Münchnu. Njuno mnenje je zadevo postavilo na glavo, saj je ob koncu včerajšnjega sojenja ljubljanska okrožna sodnica Špela Koleta za Noviča, ki je obtožen, da je 16. decembra 2014 okoli 19.40 na parkirišču gostinskega lokala na ljubljanskem Viču ustrelil direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika, odpravila pripor.



Obtožencu je šlo omenjeno mnenje precej na roko. Gebhartova je ugotovila, da so na njegovi jakni le trije delci v najvišji kategoriji A – gre za delce, sestavo katerih lahko direktno povežemo s tisto iz najdenih tulcev, precej več pa je bilo delcev iz kategorije B (po streljanju, ki pa ne ustrezajo popolnoma municiji) in iz kategorije C (poleg tistih iz A in B se lahko pojavijo tudi kot ostanki izstrelkov, ki lahko nastanejo tudi drugače). Strokovnjakinja je iz najdenih delcev na jakni zaključila, da prav njihova številnost večinoma govori v prid tezi, da ti izvirajo iz različnih virov streljanja oziroma vrst streliva in ne iz streliva kaznivega dejanja.

