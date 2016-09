Punco pripeljal in jo zaklenil v stanovanje

LJUBLJANA – Le kdaj bo Radenko Đurđević dočakal konec ponovljenega sojenja? To vprašanje se, glede na neprihod dveh ključnih prič na sodišče, zastavlja kar samo. Džon Banović in Bine Jovanović, med katerima bi moralo potekati soočenje, se nista pojavila pred sodnikom Martinom Jančarjem. Banović, ki je v začetku julija po večkratnih neuspešnih vabilih le stopil skozi vrata sodne dvorane, je v svoji izpovedbi navedel nekaj novih dejstev, poleg tega pa se je njegovo pričanje v nekaterih delih razlikovalo od Jovanovićevega. Zaslišanje Banovića je za sodišče zelo pomembno, saj je bil z Jovanovićem v družbi Mustafe Rastoderja dve uri, preden je slednji umrl. Petčlanski sodni senat je zato upal, da bo po njegovem pričanju morda kaj več jasnega o grozljivi mafijski likvidaciji Rastoderja, ki naj bi jo 19. januarja 2009 po prepričanju tožilstva zagrešil Đurđević. A zaman.



Med novostmi, ki jih je navedel Banović, ki da ima zaradi možganske kapi slabši spomin, je bilo to, da je, ko so se usodne noči dobili v Šiški, Rastoder rekel, da je živčen, da je pretepal punco in jo zaklenil v stanovanje. Pa tudi da sta z Jovanovićem okoli enajstih zvečer odložila Rastoderja, saj je imel Jovanović neke opravke po Ljubljani, nato pa v Mostecu na prenosnem računalniku gledala film. Sodnik je z dodatnimi vprašanji poskušal natančneje določiti potek tistega večera, a mu priča z odgovori ni prav nič pomagala. »Razumete, da časovno ne gre skozi, da se računica ne izide,« je, ko ga je spomnil, da je Jovanović pričal, da se je v Ljubljano iz Kranjske Gore vrnil okoli šestih zjutraj, sodnik opozoril pričo. »Ne vem, koliko je bila ura, ko sva prišla nazaj,« mu je odgovoril Banović.



Đurđević že vseskozi trdi, da z Rastoderjevim ubojem nima nič. »Nisem ustrelil Mustafe, pretreslo me je, ko sem izvedel, da je mrtev,« je povedal tik pred oprostilno sodbo 31. marca 2010 na ljubljanskem okrožnem sodišču. Na prostost je odkorakal zaradi pomanjkanja dokazov, čeprav so po mnenju sodišča najdeni smodniški delci na njegovih rokah in obleki govorili o tem, da je bil usodnega 19. januarja 2009 na kraju dejanja. Po pritožbi so višji sodniki menili, da je streljal prav on, saj naj bi hotel pomagati svoji sestri Anji, ki da jo je 28-letni Rastoder zvlekel v svet odvisnosti. Sodišče mu je za kaznivo dejanje uboja prisodilo 12 let zapora, a na koncu niti ta sodba ni zdržala, saj so jo vrhovni sodniki razveljavili in sojenje vrnili višjim sodnikom. Ti pa so sklenili, da naj o vsem skupaj od začetka spet odločajo okrožni sodniki.