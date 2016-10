Punce, previdno, klovni v Mariboru

MARIBOR – V zadnjih tednih skoraj ni dneva, ko se vsaj v enem kraju v državi ne bi pojavil strašljivi klovn. Kot so sredi oktobra poročali prestrašeni prebivalci Ajdovščine, so imeli klovni v rokah nože in motorne žage, za tarče so si izbrali predvsem otroke. Spaka s sekiro v rokah je konec tedna napadla tudi 14-letnega Marka iz Kamnika. Temu je na srečo uspelo pobegniti v mamin avto. »Povem pa vam, če policija ne bo ukrepala takoj, bo mir s temi klovni šele, ko bo nekaj zares hudo narobe!« je takrat opozarjala njegova mama Urša Suhoveršnik Podjed. O klovnih so poročali tudi z Jesenic in iz Mojstrane. No, na Jesenicah jim je pozneje uspelo najti dva mladca, ki sta tako vznemirjala ljudi. Na policiji pravijo, da ima takšno početje znake prekrška, v nekaterih primerih pa lahko tudi kaznivega dejanja, čeprav gre morda samo za potegavščino.



Pred tremi dnevi so se klovni pojavili še v Mariboru. »Očitno je bolna šala prišla do Štajerske,« je svojo in prijateljičino zgodbo o srečanju s klovnom komentirala Mariborčanka Anita. S prijateljico sta na Glavnem trgu naleteli na klovna z verigo v rokah. Takoj sta zbežali do avtomobila, parkiranega pri Bukvarni. A zgodba še ni bila končana. Istega večera se je njuna prijateljica po mariborskih ulicah sprehajala s psom, in ko je prišla do Indije Koromandije, je nenadoma zagledala tri klovne. »Predvsem v Magdalenskem parku so bili še posebno vsiljivi,« je dodala Anita in še, da so prestrašeno žensko lovili vse do mariborske II. gimnazije, čeprav je imela na povodcu nemškega ovčarja. »Imeli so zakrite obraze, velike kape in govorili so s srbohrvaškim naglasom. Grabijo za torbico, šale in kape. Zgodb je v zadnjih dneh kar več,« še pravi Anita in konča z nasvetom: »Punce, previdno!« Na PU Maribor potrjujejo, da so prijave dobili, a da jih po preverjanju niso našli. »V Mariboru ni bilo klovnov,« še odgovarjajo.



S klovni imajo težave tudi pri naših sosedih, v Avstriji je zamaskirana trojica s palico za bejzbol napadla 19-letnika in ga huje poškodovala. Klovn v Beljaku pa je neko 16-letno tekačico tako prestrašil, da je padla po strmem bregu. O najhujšem incidentu so poročali iz Švedske, kjer je klovn zabodel moškega.