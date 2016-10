Ptujčana dobili z ukradenim

OREŠJE – Policisti PP Ptuj so 5. oktobra okoli 13. ure v Orešju ustavili 19-letnega moškega iz okolice Ptuja. Ugotovili so, da je vozil VW tiguana novogoriškega registrskega območja, ki je bil 1. oktobra ukraden v Tolminu.

Vozilo so mu zasegli in ga bodo vrnili oškodovancu, voznika pa bodo kazensko ovadili pristojnemu tožilstvu, so sporočili iz PU Maribor.