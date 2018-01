Psihiatri o morilcu vsak po svoje

LJUBLJANA – Bolj slabo je 25-letni Janez Žurga preživel oziroma prenesel novoletne praznike. Drugega januarja je bilo njegovo duševno stanje menda tako zanič, da pristojnim ni preostalo drugega, kot da ga iz pripora odpeljejo na forenzično psihiatrijo v Maribor, kjer je od zločina tako ali tako preživel že kar nekaj časa. Na ljubljanski sodniji pa so včeraj izvedeli tudi, da ni sposoben spremljati glavne obravnave in vprašanje je, kdaj jo sploh bo. Zato so v njegovi nenavzočnosti zaslišali tiste, ki so v njegovi zgodbi poskrbeli za popolno zmedo, to pa so ljubljanski psihiatri.

Prišteven, neprišteven ali nekje vmes

Žurga je že na eni od obravnav pred nekaj tedni deloval precej čudno. Pred velikim kazenskim senatom okrožne sodnice Vesne Podjed je s srepečim pogledom napadel svojo zagovornico Majo Kristan, da zanj ni storila ničesar: »Vseeno je, ali imam to odvetnico ali ne, vse sam naredim. Kakšen drug bi jo tudi usekal!«

