Psi 71-letnico pogrizli do smrti, odkritih še 13 pitbulov

MAVRLEN PRI ČRNOMLJU – Na vikendu na Mavrlenu pri Črnomlju, kjer so psi v torek do smrti ogrizli 71-letnico, so inšpektorji našli 13 pitbulov , katerih lastniki so bile tri osebe, je za STA povedala direktorica inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Andreja Bizjak. Lastnika večine psov so inšpektorji obravnavali enkrat, a je kršitev odpravil.

Vse pse so začasno odvzeli in namestili v zavetišče

Kot je povedala direktorica inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pri istoimenski upravi Bizjakova, so na posestvu našli 13 psov, od tega osem odraslih in pet mladičev. Nekaj psov je pasme pitbul, nekaj pa najverjetneje pasme xl bul. Lastnik petih odraslih psov in petih mladičev je po uradnih evidencah moški, ki biva v vikendu, lastnica enega psa in domnevno še enega naj bi bila avstrijska državljanka, lastnik še enega psa pa moški iz Krškega.

Vse pse so inšpektorji začasno odvzeli in namestili v zavetišče, kakšna bo njihova nadaljnja usoda, pa se bodo še odločili. Za zdaj so ugotovili, da so 71-letnico zagotovo napadli trije psi. Ti bodo po besedah Bizjakove usmrčeni, saj tako nalaga zakon, enako pa se bo zgodilo s tistimi, za katere bodo morda še ugotovili, da so tudi sodelovali v napadu. Ob tem je dodala, da iz evidenc ni razvidno, da bi kateri od psov do zdaj koga napadel.

Lastnika psov so inšpektorji do zdaj obravnavali enkrat. Prijavo je 17. februarja podala policija, ker naj bi imel lastnik vsaj enega neregistriranega psa. »Nadzor na terenu smo izvedli v začetku marca. Ugotovili smo, da je na posestvu šest psov, za katere so bili sicer zagotovljeni minimalni predpisani pogoji, ni pa bila priglašena gojitev psov. To je namreč treba prijaviti, če gre za več kot pet odraslih psov. Lastnik je 4. marca 2017 enega psa izvozil v Avstrijo in ga tudi uradno prepisal na neko tamkajšnjo žensko, s čimer je nepravilnost odpravil,« je pojasnila Bizjakova.

Ali je do izvoza dejansko prišlo, inšpektorji po njenih besedah še ugotavljajo, so pa inšpektorji istega psa ob torkovem napadu našli na Mavrlenu. Bizjakova je ob tem zagotovila, da drugih prijav niso prejeli.

Zoper lastnika oziroma lastnike bodo po besedah Bizjakove inšpektorji zdaj najverjetneje uvedli več postopkov, med drugim zaradi neurejene registracije psov, njihovih premikov in neprijave njihove gojitve. Ukrepi bodo odvisni od končnih ugotovitev. Lastnik bi moral poskrbeti tudi za primerno fizično varovanje psov, da ti ne bi bili nevarni okolici, vendar bodo ta del prevzeli organi pregona, je dejala Bizjakova.

Podali več prijav zaradi nehumanega ravnanja s psi

Ena od prebivalk Mavrlena, ki želi ostati neimenovana, je za STA danes povedala, da so sosedje v zadnjih letih na veterinarsko postajo Črnomelj, policijo pa tudi na upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin podali več prijav zaradi nehumanega ravnanja s psi, zato po njenem mnenju ne držijo navedbe, da uprava o dogajanju ni bila obveščena. Inšpektorje so v okolici vikenda po njenih besedah videli dvakrat, še takrat pa so le popisali pse, ki jim jih je ven pripeljal lastnik, nato pa odšli.

Po besedah prebivalke Mavrlena se je število psov na vikendu spreminjalo, včasih jih je bilo 10, ko so imeli mladiče tudi do 30. »Psi so bili nastanjeni na prostoru tri krat štiri metre, živeli so v lastnih iztrebkih in bili podhranjeni. Vseskozi so bili tudi zaprti,« je povedala.

Čeprav lastnik vikenda po njenih besedah zatrjuje, da 71-letnica, ki naj bi bila njegova mama, ni imela dostopa do psov, to ne drži. »Gospa je pse dnevno hranila in skrbela za njih, saj njega velikokrat ni bilo. Prav tako ne drži podatek, da so na vikendu našli 13 psov. Bilo jih je 14, od tega osem odraslih in šest mladičev, saj so jih sosedje prešteli,« je pojasnila.

Da je nekaj narobe, je sicer po njenih besedah v torek prvi opazil sosed, ki je šel mimo. Pogledal je k psom in videl, da nekaj vlečejo. Poklical je drugega soseda, s katerim sta nato po telefonu poklicala 71-letnico. Ker se ni oglasila, sta šla pogledat, kaj se dogaja. Tam sta videla, da so psi napadli žensko. S koli so jih nekako odstranili in žensko izvlekli, nato pa so jo odpeljali z reševalnim vozilom.