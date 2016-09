Psa raztrgala pet ovac, tri poškodovala

TALČJI VRH – V torek nekaj pred poldnevom so policiste klicali v Talčji Vrh na območju PP Črnomelj zaradi napada psov na ovce. Policisti so ugotovili, da sta dva psa napadla ovce na večjem ograjenem travniku, nakar so ju pregnali.

Poginile so tri ovce in dva jagenjčka, tri ovce pa so poškodovane. Lastnikom ovac sta psa naredila za nekaj sto evrov škode, lastnike psov pa policisti še iščejo.