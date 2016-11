Psa prespala eksplozijo, Meto iz dima rešili gasilci

LJUBLJANA – »Le upamo, da se ne ponovi kaj takega.« To so besede enega izmed stanovalcev v bloku na Miklošičevi ulici 34 v središču Ljubljane, ki so bili pred dnevi zgodaj zjutraj priča močni eksploziji. Tej je sledil ogromen požar, ki pa so ga zaradi hitrega prihoda gasilcev na srečo pravočasno ukrotili, tako da se ni razširil na zgornja nadstropja. »Fejst je počilo,« se še spominja sogovornik, ki moč poka ponazori s podatkom, kako je vhodna vrata poslovnega prostora, kjer se je vse skupaj odvijalo, vrglo na cesto, ostanke stekla pa tako na parkirane avtomobile na ulici kot tudi na dvorišče za stanovanjsko hišo. Česa sumljivega po dogodku ni opazil. »Nisem videl nič takega, na primer koga bežati,« nam še pove in zaključi, da so morali s sosedi zapustiti stavbo, vanjo pa so se lahko pozneje vrnili.



Zublji so zajeli lokal s hitro prehrano, ki pa sploh še ni bil odprt. Kot smo lahko slišali, naj bi se imenoval King fastfood, bil pa naj bi v lasti gostinca, ki ima v Ljubljani odprta že dva podobna lokala. Njegovega odziva na dogodek nam ni uspelo dobiti. Vse kaže, da ne gre za nesrečo, saj dosedanja zbrana obvestila in ugotovitve, kot so zapisali na PU Ljubljana, kažejo, da je požar posledica kaznivega dejanja, »policisti pa nadaljujejo preiskavo v zvezi s sumom storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti«. Povedali so še, da nihče ni bil poškodovan, je pa nastalo za približno 50.000 evrov škode. O požaru so bili obveščeni okrog 3.45, v času gašenja pa so iz stanovanj nad lokalom evakuirali šest ljudi, zaradi posledic požara (pokanje stekel) pa je bilo poškodovanih sedem vozil.

