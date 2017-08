Psa mešanca in pijanega lastnika pridržali na meji

METLIKA – Na mejni prehod za mednarodni promet Metlika se je v petek zvečer iz Hrvaške pripeljal 41-letni državljan Slovenije. V postopku mejne kontrole so mu odredili preizkus alkoholiziranosti, ta pa je pokazal 1,10 mg/l. Med postopkom se je razburjal in upiral, zato so ga vklenili v lisice in odpeljali v prostor za pridržanje na metliški policijski postaji, da se strezni.

V vozilu je imel voznik še približno dva meseca starega psa mešanca – zanj je poskrbelo zavetišče za živali.