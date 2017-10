Prvič se ga je ubranila, drugič ji je zadal smrtne rane

KOZJI VRH – V torek okoli 9.30 so bili policisti obveščeni, da je na dvorišču kmetije na Kozjem Vrhu pri Dravogradu oven napadel in hudo poškodoval 74-letno mater lastnice kmetije. Pri tem je utrpela hude poškodbe glave in zlom reber. Nudili so ji nujno medicinsko pomoč, nato je bila z reševalnim vozilom prepeljana v Radlje ob Dravi, od tam pa s helikopterjem SV v UKC Maribor. Zaradi hudih poškodb je okoli 15.30 umrla.

O napadu ovna je bil obveščen veterinarski inšpektor, ki je ustno odredil njegov zakol. Kot smo že poročali, se je po napadu sam vrnil nazaj v ograjeni pašnik okoli 100 metrov od hiše. Že pred 14 dnevi je prišel iz ograjenega pašnika in jo napadel, vendar se ga je takrat ubranila s palico in ga nagnala nazaj na pašnik.

O dogodku bo policija podala poročilo na pristojno državno tožilstvo, so sporočili iz PU Celje.