Prvi zamotil prodajalko, drugi ukradel cigarete

MEDVODE – V četrtek popoldne so PU Ljubljana obvestili o tatvini v trgovini v okolici Medvod.

Neznanca sta vstopila v trgovino, prvi je zamotil prodajalko z naročilom sendviča in rogljička, drugi pa je v tem času izvršil tatvino cigaret. Prvi je star okoli 20 let, visok približno 170 cm, oblečen pa je bil v temnejšo bundo, drugi pa je star okoli 25 let. Oblečen je bil v modro bundo.